ADN “estupefacto” com valor das inscrições para o Cortejo da Festa da Flor

O partido ADN diz ter sido com “total estupefação” que assistiu à abertura de inscrições para o Cortejo da Festa da Flor “com um valor base de 150E por pessoa”.

“É inadmissível e vergonhoso que isto continue a suceder, sabendo nós que este tipo de eventos resultam num grande retorno para os cofres da nossa região, assim como para as empresas que trabalham no sector turístico”, considera Miguel Pita, cabeça de lista do ADN Madeira às Eleições Legislativas nacionais.

O candidato indaga, assim, “como podem retirar dos orçamentos familiares tamanho montante para umas horas de uso desses fatos em prol da promoção da ilha”, sendo que na Região “80.000 pessoas vivem no limiar da pobreza”.

“Sabendo de antemão que a Secretaria Regional do Turismo comparticipa com um valor (insuficiente) entregue a cada organização deste evento, achamos que outras entidades também deveriam apoiar estes cartazes turísticos, pois o comum cidadão já está a ‘dar o corpo ao manifesto’ com a sua participação e alegria”, refere Miguel Pita, questionando se “estes valores pagos pelos foliões têm direito a recibo e respetivo IVA” e “se podem ser apresentados em sede de reembolso de IRS, pois afinal de contas, estamos falando duma prestação de serviços”.

“Em breve haverá lugar ao pagamento de taxas turísticas às estadias em hotéis, esperamos que o valor resultante dessas taxas revertam totalmente para este e outros tipos de eventos turísticos na RAM e nunca para os cofres dos Municípios e muito menos para o Governo Regional”, remata Miguel Pita.