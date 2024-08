O ADN propõe 9 medidas de apoio às Vítimas dos Incêndios na Região, fundamentando Miguel Pita que a RAM, “devido à sua orografia complexa e vegetação densa, tem enfrentado com frequência situações de incêndios florestais devastadores, que causam prejuízos incalculáveis às famílias, às infraestruturas e ao meio ambiente”.

“Em nome do ADN Madeira, apresentamos um conjunto de propostas que visam apoiar de forma efetivas vítimas destes incêndios, promovendo a recuperação rápida e sustentável das comunidades afetadas”, continuam.

“Fundo de Apoio Imediato

Propomos a criação de um Fundo Regional de Emergência destinado a fornecer apoio financeiro imediato às vítimas dos incêndios. Este fundo deverá cobrir as necessidades urgentes, tais como alimentação, alojamento temporário, vestuário e medicamentos. É igualmente crucial simplificar os processos para que as pessoas afetadas possam aceder a este fundo de forma célere e sem burocracia excessiva.

Reconstrução e Reabilitação

Sugere-se a atribuição de subsídios ou empréstimos com condições vantajosas para a reconstrução de habitações destruídas ou danificadas pelos incêndios, com particular atenção às famílias com menores rendimentos. Além disso, é fundamental financiar a reabilitação das infraestruturas públicas e privadas, como estradas, sistemas de água e saneamento, e redes elétricas que tenham sido afetadas.

Apoio Psicossocial

Proporemos a criação e o financiamento de programas de apoio psicológico para as vítimas dos incêndios. Estes programas devem incluir consultas gratuitas com psicólogos e terapeutas especializados em traumas relacionados com desastres naturais. Sugerimos também o estabelecimento de centros de acolhimento temporário que ofereçam, além de abrigo, orientação e apoio emocional às pessoas afetadas.

Reparação de Danos Ambientais e Agrícolas

É crucial apoiar os agricultores e pecuaristas que sofreram prejuízos devido aos incêndios. Para tal, propomos a criação de programas de apoio financeiro e técnico para a recuperação de terrenos agrícolas e reposição de animais perdidos. Além disso, defendemos o financiamento de iniciativas de reflorestação com espécies nativas, envolvendo ativamente as comunidades locais.

Incentivos Fiscais e Financeiros

Recomendamos a implementação de isenções ou reduções temporárias de impostos regionais, como o IRS e o IMI, para as vítimas dos incêndios.

Esta medida permitirá que as famílias concentrem os seus recursos na recuperação.

Propomos também negociar com as instituições financeiras a suspensão temporária dos pagamentos de empréstimos hipotecários e outros créditos, aliviando assim a pressão financeira sobre as famílias afetadas”, entre demais medidas.