A autarquia de São Vicente, em parceria com o JM, promove hoje um debate em torno das políticas sociais em curso no município, que pode ser acompanhado nas plataformas do jornal, na JM FM e NaMinhaTerraTV.

Esta é uma iniciativa que tem início marcado para as 10 horas, no auditório da Escola Agrícola da Madeira, e que conta com a participação das forças vivas do concelho e outros responsáveis de instituições locais que têm responsabilidades no setor social.

O painel de oradores engloba a participação do próprio presidente local, José António Garcês, principal responsável por um debate que pretende demonstrar as valências sociais do município e abrir caminho para uma reflexão conjunta.

Também fará uso da palavra Sandra Andrade, diretora do Gabinete de apoio ao Idoso e membro da direção da ADENORMA, bem como Sílvia Gonçalves, que integra a direção da Associação Crescer Sem Risco, Matilde Fernandes, da Casa do Povo da Ponta Delgada, e Joaquim Camacho, da Casa do Povo da Boaventura, que terão oportunidade de divulgar muito do trabalho que as instituições realizam em prol dos cidadãos.

Acompanhe aqui: