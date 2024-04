O PAN entregou, há instantes, a lista de candidatos às Eleições Regionais de 2024.À saída do Tribunal Judicial do Funchal, Mónica Freitas referiu que o partido espera manter a representação parlamentar e dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser feito.

A cabeça de lista recordou medidas defendidas pelo PAN e que vieram a ser implementadas como a taxa turística, o aumento dos apoios para a causa animal e as questões de igualdade de género, afirmando que o principal foco do partido é “continuar a trabalhar pelo bem estar dos madeirenses e portossantenses”.

A propósito da decisão do Tribunal Constitucional, que deu razão a Joaquim Sousa, no processo referente ao seu afastamento do PAN, Mónica Freitas sublinhou que “essa pessoa já não é filiada do partido” e “o foco do PAN é dar estabilidade à Região”.

“O PAN vai continuar a trabalhar pelas suas causas, todas as outras questões serão tratadas no momento certo e nos órgãos certos”, frisou.Questionada se voltaria a aceitar um acordo de incidência parlamentar, Mónica Freitas referiu que “a coligação do PAN é com os madeirenses e portossantenses”, mas que “o PAN está preparado para dar resposta às necessidades da população”.