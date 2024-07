A Biqueira vai estar domingo no Mercadinho da Camacha

O Mercadinho da Camacha recebe no próximo domingo, Sandra Cardoso, mais conhecida como A Biqueira, que promete surpreender os visitantes com uma receita de Língua de Vaca Estufada.

A visita da madrinha do Mercadinho, acontece no primeiro domingo de cada mês, entre as 11h30 e as 13h00, atraindo tanto locais quanto turistas desde abril de 2023.

Esta iniciativa de promoção dos produtos regionais e das tradições culinárias madeirenses, conta com o apoio da Câmara Municipal de Santa Cruz.

Segundo a autarquia, este é um evento que procura fortalecer a economia local e reviver sabores que fazem parte da herança gastronómica da região.

Em agosto, um mês marcado por festas e arraiais, onde a espetada regional reina como um dos pratos mais típicos, A Biqueira traz uma proposta diferente.

Inspirada pelos costumes antigos, a receita de Língua de Vaca Estufada destaca a importância de aproveitar todas as partes do animal, uma prática que reflete a sabedoria e a sustentabilidade das gerações passadas.

“A presença de Sandra Cardoso no Mercadinho da Camacha é sempre uma celebração dos sabores autênticos da Madeira”, destaca a autarquia santacruzense em comunicado.