Finda a sessão de abertura, Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo e Cultura, que esteve ao cargo do Talk ‘Madeira: Visão 360º’, o qual abordou em palco as razões que levaram a que a Madeira, também devido à sua posição geográfica, seja o destino que é hoje

Numa autêntica ‘viagem’ no tempo, o tutelar com a pasta do Turismo elencou um vasto leque de factos e de momentos que foram determinantes para a afirmação do destino Madeira, dando nesse sentido o exemplo da construção do Aeroporto da Madeira, que não foi “o virar de uma página, mas sim o virar de um capítulo”.

“Existe uma Madeira turística antes e outra depois do aeroporto”, realçou, constatando tudo aquilo que foi possível alcançar com essa porta de entrada, nomeadamente no que concerne à vinda de diferentes operadores internacionais e nacionais.

“É bem verdade que se criaram condições para que a Madeira pudesse acolher pessoas, mas é bem verdade que o setor empresarial regional soube ler e investir corretamente”, considerou.

Já no que concerne a projetos para o futuro, Eduardo Jesus recordou que o governo regional vai aproveitar a janela que é dada pelo PRR para um “grande investimento” no setor, através de dois projetos, nomeadamente “um com cerca de um milhão de euros e outro de um milhão e meio de euros” que têm que ver com a facilitação do acesso à informação ao destino e a todos os visitantes. Além disso, os projetos visam ainda permitir que o próprio setor possa beneficiar da digitalização e tecnologia para se modernizar.

“Toda a área da hotelaria é uma parte determinante para a afirmação da qualidade de um destino e do serviço que se presta, assim como na confiança daqueles que nos procuram, que muitas vezes são as marcas dos empreendimentos hoteleiros que promovem esse estímulo da viagem”, lembrou.