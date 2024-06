Quase 600 doentes não aceitaram avançar com o agendamento de cirurgias ao longo do ano passadosem qualquer justificação. Os números, confirmados ao JM pelo SESARAM, apontam ainda que maisde 17.000 doentes faltaram a consultas no serviço público de saúde no ano passado. ‘595 recusaram cirurgias’ é a manchete de hoje do JM.

Diáspora em destaque nesta edição. ‘Dia da Região sem governantes na Venezuela’ é a chamada à primeira página de uma notícia sobre a ausência de governantes madeirenses nas comemorações do Dia da Região, nas comunidades. O lamento e as críticas são de Aleixo Vieira, conselheiro da Diáspora Madeirense.

‘Porto Santo terá taxa turística até ao final do ano’. Este é outro destaque, com particular importância para os madeirenses a quem será cobrada a taxa turística de dois euros por noite.

Na rubrica ‘Perdidos e Achados’, levamos o leitor até ao sítio da Tranquada, na freguesia da Ilha, onde só vivem oito pessoas, que não querem trocam a calma do lugar e a paisagem por nada.

‘ARAE identifica 140 quilos de peixe estragado em supermercado’. Esta é outra notícia que o JM e a 88.8 JMFM avançam nesta edição. Aconteceu na Ribeira Brava e o caso segue agora na justiça.

Em Ocorrências, relatamos um assalto à luz do dia, ocorrido no concelho de Câmara de Lobos. ‘Ladrão levou ouro e dinheiro’ é o título. Outras notícias nesta secção: ‘20 condutores detidos com álcool’ e ‘Mulher agredida no Funchal’.

Hoje é dia de JM Domingo Vinhos. Fique a par das novidades do reino de Baco e tenha um bom domingo, também na companhia do JM.