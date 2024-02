Bom dia!

Contas do Banco de Portugal mostram que, em janeiro deste ano, havia na Madeira 42.700 créditos à habitação. Já em outros bens de consumo o recurso à banca duplica e atinge 85 mil madeirenses. O valor dos incumprimentos nas residências é superior a 500 casos e nas restantes dívidas estão identificados mais de cinco mil calotes.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca o PSD. Albuquerque sem medo da concorrência. Manuel António convoca juventude. Líder e candidato já entregou lista. Ex-secretário formaliza hoje o regresso à vida partidária.

Ainda na política, Carlos Pereira propõe 16 medidas ao Governo Regional. Deputado do PS-Madeira é candidato em Lisboa, mas indica medidas-chave para quem governar a Região.

Já em Santana, Câmara cria Orçamento Participativo Jovem.

Saiba ainda que Marcelo falha Madeira na BTL. A visita do Presidente da República ao espaço da Região na Bolsa de Turismo de Lisboa estava agendada para ontem. Marcelo andou pelo recinto, mas, desta vez, longe da Madeira. A ausência foi notada. Hotelaria madeirense mostra metas e preocupações.

Deodato escreve ‘Antes que a Cidade Morra’ é outro assunto de relevo nesta edição. Segundo romance do autor madeirense é apresentado sábado na Feira do Livro do Funchal.

Não perca ainda um roteiro de fim de semana com tudo para sair de casa. Livros, música, teatro estão por toda a ilha. Mas também pode escolher um evento sobre casamentos de sonho ou ir a uma prova de sidras.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quinta-feira!