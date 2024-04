25 de abril: CDU saúda diversidade de iniciativas na Madeira

A CDU saúda os 50 anos da Revolução dos Cravos de 25 de Abril de 1974 e apela a todos os seus ativistas e simpatizantes para que “se integrem e participem na diversidade e pluralidade das iniciativas que, um pouco por todo o lado, na Região Autónoma da Madeira, de forma inédita, estão a ser anunciadas”.

Para a CDU/Madeira, é motivo de júbilo verificar, que ao contrário de outros anos, “a Revolução de Abril está a ser motivo para invulgar mobilização cívica, social, cultural, desportiva e política em toda esta Região Autónoma. Esta dinâmica de festa, nas suas componentes celebrativas e reivindicativas, transporta um sinal novo de valorização dos ideais de Abril para o futuro desta Região”.

A CDU, entre outros eventos, promoverá um almoço-festa no dia 25 de Abril, na Rua João de Deus, no Funchal. Este é um acontecimento que juntará centenas de pessoas no centro da cidade do Funchal para comemorar Abril.

O almoço-festa que a CDU está a organizar, a partir das 12h, para além da vertente do convívio e da gastronomia, contará com a interpretação de músicas de Abril e com intervenções políticas, pelas 13h.