O Ministério da Administração Interna, através da sua Secretaria Geral, acaba de partilhar no seu site oficial o indicador de afluência às urnas nas eleições legislativas regionais da Madeira, que vão decorrendo ao longo deste domingo, 26 de maio.

De acordo com aqueles dados, até às 12h00, 20,22% dos potenciais eleitores já haviam votado.

Recorde-se que em 2023 o ato eleitoral ficou marcado pela segunda maior abstenção de sempre, com 46,60% dos recenseados a não se deslocarem às urnas, número apenas superado pelos 50,33% registado em 2015, na primeira e única vez em que foram mais os que faltaram do que aqueles que cumpriram o direito de voto.

Em disputa nas eleições, com um círculo único, estão 47 lugares da Assembleia Legislativa Regional e, segundo dados do Ministério da Administração Interna, estão recenseados para votar 254.522 eleitores, dos quais 249.075 na ilha da Madeira e 5.447 na ilha de Porto Santo.

As 292 secções de voto distribuídas pelas 54 freguesias dos 11 concelhos do arquipélago madeirense estarão abertas entre as 08:00 e as 19:00.