Eis-nos chegados a mais um Natal, uma época mágica e de grande significado para todos os madeirenses e um dos pontos altos da Marca Santa Cruz.

Desde 2017, que o nosso concelho tudo tem feito para marcar a agenda desta época festiva com um programa que se estende por todas as freguesias, não apenas com eventos que marcam esta época, mas também com um investimento cada vez mais abrangente na iluminação e nos quadros alusivos ao Natal.

Estamos já em condições de afirmar, sem falsas modéstias, que esta foi uma aposta ganha e que hoje Santa Cruz é ponto de paragem obrigatório das festividades natalícias.

Esta circunstância reveste-se não apenas de orgulho para quem aqui vive, mas também representa um investimento com efeitos multiplicadores na economia e na afirmação de todas as nossas marcas identitárias, com a aposta que fazemos naquelas que são as nossas tradições, a nossa música, os nossos sabores.

O Natal em Santa Cruz é, desta forma, um momento para afirmar o valor da nossa terra e da nossa gente, indo ao encontro do que nos diferencia, mas também nos une enquanto ilhéus. Convido, por isso, todos a nos visitarem e a partilharem connosco a magia de mais um Natal.

Esta é também uma época para renovar votos, para centrar prioridades, para estabelecer metas. Logo a seguir ao Natal, vem um novo ano, que será bastante exigente para todos os madeirenses e para os santacruzenses em particular.

Ao que tudo indica, teremos novamente eleições regionais antecipadas e eleições autárquicas, na sua época certa.

A política, sendo um campo de ação de quem escolhe este caminho, é também um desígnio que a todos diz respeito e que exige, cada vez mais, de toda a comunidade, envolvimento e capacidade de escolha.

Mais do que nunca, e já que estamos em época de pedidos e desejos, não seria descabido desejar, antes de mais, que todos os partidos decidissem em benefício da população e não ao sabor de interesses internos, de agendas opacas e de lógicas que, não raras vezes, desafiam a lógica e o bom senso. É hora de os partidos entenderem que as suas decisões não podem continuar a ser comandadas de dentro para fora, mas sim numa reciprocidade entre aquele que é o seu programa eleitoral e a legítima vontade do povo.

Afinal, há um futuro para ganhar que não é apenas cumprido nas lógicas partidárias, mas que tem de ser sobretudo cumprido a favor do que os madeirenses precisam e a Madeira anseia.

Neste Natal e para o novo ano que se aproxima, peço como prenda no sapatinho ânimo e força para continuar a trabalhar e a lutar pelo que acho justo, e desejo que todos possam fazer as escolhas certas, que possam agir em conformidade com um futuro mais próspero e auspicioso para todos.

Aos santacruzenses em particular e todos os madeirenses desejo que possam viver esta quadra em felicidade e paz, e que consigam em 2025 tudo aquilo que desejam e que esta terra, que tanto nos orgulha, merece.

A todos um Feliz Natal e um Ano Novo pleno de felicidade, paz, trabalho e saúde!