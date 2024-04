Já (quase) ninguém tem dúvidas que a instabilidade vivida na Região, perante a ilegitimidade de um governo envolto num vergonhoso escândalo de alegada corrupção, teve repercussões diretas na vida dos madeirenses e é uma mácula incontornável nos 50 anos do 25 de Abril.

Foi com muita tristeza que assistimos a esta instabilidade, e ao “circo” que se seguiu, afetando famílias, empresas e a economia regional, enquanto alguns partidos (alguns ditos tradicionais, outros nem tanto) continuam nas suas pequenas guerrilhas partidárias, isolados nas suas pequenas bolhas mediáticas, passando completamente ao lado dos reais problemas dos nossos cidadãos.

E este é o Momento de olharmos em Frente para esta realidade... e sem medo de mudar!

É com este espírito que o JPP apresenta hoje o seu Programa de Governo para as eleições de 26 de maio.

Estamos conscientes das dificuldades acrescidas nos meses que se avizinham. Os sucessivos sucessos do JPP no Parlamento e nas autarquias, os abanões políticos, a fiscalização apertada e os casos que temos denunciado tocaram em muitos “bolsos poderosos” e não temos dúvidas que a artilharia (política) estará novamente apontada ao JPP, incluindo a já habitual construção de mentiras e calunias com o objetivo de nos calar.

Temos demonstrado ao longo da vida política que estamos alicerçados em pouca retórica e muita ação, o que nos possibilitou fazer política de forma diferente.

Hoje, o JPP afirma com todo o orgulho que ao sucesso autárquico alia o excelente trabalho ao nível do Parlamento Regional, onde, com poucos deputados, o JPP foi líder da oposição, e tivemos a coragem de, sem medos, confrontar um regime de partidos que choca de frente com as ambições do Povo Madeirense. Fomos o partido que mais fiscalizou e que, por consequência, mais processos levantou ao Governo de Miguel Albuquerque. Mas podemos ir mais longe na resolução dos problemas da Região, trazendo um horizonte de esperança aos madeirenses.

E este é o momento certo para o fazer!

Este é o Momento de resolver o drama das listas de espera nas consultas e nas cirurgias hospitalares que condenam milhares de cidadãos.

Este é o Momento de trazer de volta a ligação marítima com o continente e de garantir uma nova solução para os absurdos preços das viagens aéreas que condenam os madeirenses.

Este é o Momento de concretizar a baixa de impostos que nos foi PROMETIDA, depois de anos de agravamento fiscal para pagar uma dívida pública astronómica que condena os madeirenses a pagar mais nas compras de supermercado, nos combustíveis e nas restantes despesas do seu dia a dia.

Este é o Momento de devolver a vitalidade ao nosso setor primário – à pesca, à agricultura – e de criar rendimento e riqueza aos nossos pescadores e agricultores.

Este é o Momento de retirar a Madeira do topo da lista das Regiões do país com a maior taxa de risco de pobreza ou exclusão social.

Este é o Momento de apostar num novo caminho, sem os vícios que assombraram os últimos meses com suspeitas de crimes de corrupção, prevaricação e abuso de poder! Vícios que envergonham a Madeira e envergonham a Política Regional.

Este é o Momento de aplicar procedimentos políticos mais sérios e transparentes, e de EXIGIR a responsabilização civil e criminal dos políticos perante a má gestão pública, para que se acabe com processos e sistemas reféns de interesses e de jogadas político-partidárias.

Este é o Momento de acabar com um modelo caduco de subsistência a “clientelas políticas” que mais não servem do que para um acréscimo da dívida pública levando a uma crescente despesa em juros, que todos temos (e teremos) de pagar, e que tem impedido a diminuição da carga fiscal sobre quem trabalha.

Este é o Momento de reduzir as “gorduras” do Governo através de uma reforma estrutural, tornando-o mais eficiente e eficaz nas suas funções. Não temos dúvidas de que é possível fazer mais e melhor, gastando menos e sem comprometer as contas e o desenvolvimento económico da Região.

Nós temos a experiência e a vontade política para o fazer!

Este é o momento de apostar no partido que defende verdadeiramente o interesse público, que prima pela JUSTIÇA, que defende a equidade, que tem como barómetro a redução da dívida pública, a dignificação do trabalho, a qualidade de vida da população, o direito à habitação, o direito fundamental à saúde, à educação, à qualidade ambiental, e a um serviço público de qualidade.

Muitos falam em voto útil. Mas que utilidade deram a esses votos quando, quer em Governos PS no Continente, quer em Governos PSD/CDS, nunca conseguiram trazer soluções para as Regiões? O voto útil será naqueles que fazem... não nos que apenas prometem!

Este é o Momento de escolher um partido da Madeira... que não tem vergonha de ser madeirense e de defender a madeirensidade, sem subserviência aos líderes em Lisboa, sem interesses instalados e sem amarras políticas a um passado que a todos nos envergonha.

O futuro está nas mãos de todos. Este é o Momento... não o percamos!

Em Frente, sem Medo!