A literacia financeira ganhou voz e está a ser reconhecida como fundamental nos programas educativos, depois dos mais recentes resultados do 4º Inquérito à literacia financeira da população portuguesa que nos últimos 3 anos apresenta melhorias nos conhecimentos financeiras, contudo, há ainda um longo caminho a percorrer, a inércia, falta de conhecimento e o conservadorismo continuam a travar os portugueses nesta matéria.

Foram detetadas dificuldades em questões relacionadas com cálculo de juros, diversificar risco nos investimentos e poder de compra. A sustentabilidade é uma área pouco conhecida tendo a maioria reconhecido que não tem em linha de conta a responsabilidade social das empresas no que diz respeito às questões ambientais, por outro lado a escolha do consumidor ainda reflete pouca consciência ambiental com compras feitas por impulso, geradas por campanhas de marketing emocional ou de influência.

É com otimismo que recentemente soubemos que 7 escolas no país, do ensino secundário vão liderar um projeto piloto já no próximo ano letivo, esperemos que sejam muitos mais daqui a 1 ano e que o projeto seja alargado ao 2º e ao 3º ciclo atendo ao seu valioso conteúdo no que diz respeito à aquisição de competências básicas na área financeira, à importância do dinheiro na vida, ao desenvolvimento de competências pessoais e sociais para o projeto de vida de cada um.

Acredito que se este projeto chegar a todos os nossos jovens ajudará a projetar a dimensão financeira das suas escolhas em matérias de educação, formação e emprego, podendo de certa forma, ajudar a criar alicerces que suportem a construção de ideias e projetos futuros!

Mas a abrangência deste tema não se prende apenas aos jovens, se a estes queremos dotar de conhecimento para agir em consciência, pois já são hábeis no meio digital, outros há que já necessitam de ajuda para dominar a versatilidade de um ecrã sensível ao toque!

Se muitas vezes já usam diversos serviços online, sejam financeiros, de compras ou até as redes sociais, é importante que sejam alertados para os diversos perigos, pois muitos tem sido vítimas de burlas e fraudes que, não obstante de todos os alertas, fazem crescer os números todos os dias!

Para este publico no geral é necessário reforçar as competências, sensibilizando-os para os esquemas que os “piratas informáticos” utilizam para usurpar dinheiro, e igualmente importante, de é consciencializar as pessoas da importância da proteção dos seus dados!

Se as tentações são imensas e a possibilidade de fazer shopping desde o sofá, traz conforto, mas tal fazemos na loja física, deveremos procurar avaliar o produto lendo as descrições, ponderando a real necessidade do bem e a sua utilidade, pois quando comprado On-line, o que parecia lindo e reluzente pode tornar-se em algo inútil cujo melhor destino é a reciclagem e que nada mais gerou senão desperdício!

Se por um lado é necessário o contributo do sistema educativo para incutir este tema aos mais novos, é necessário procurar outros meios para abordar estas temáticas junto de outras faixas etárias, envolvendo outros atores da nossa sociedade, que procurando formar as pessoas, consigam fazer ressaltar a importância de algo aparentemente aleatório, mas que na verdade está intimamente ligado à boa gestão, seja financeira seja dos recursos!