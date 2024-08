“Cabo Verde está na moda!” foi título de um dos artigos aqui partilhados convosco. Curiosa e satisfatoriamente, fui abordada várias vezes por desconhecidos com essa referência. Efetivamente Cabo Verde está na moda e meritoriamente, por todo o percurso feito nas últimas décadas. Mostra-se como o país africano com mais evidências de progresso e evolução ao longo dos tempos e merece o nosso justo reconhecimento e colaboração.

Muito recentemente surpreendeu-nos com a bonita história de David Pina nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, marcando um momento histórico para Cabo Verde, ao garantir a primeira medalha olímpica para o país. Mais do que uma vitória no ringue, esta conquista é mais um reflexo da resiliência e determinação, simbolizando a capacidade do ser humano de superar desafios, independentemente das adversidades.

Natural de Santa Cruz, na ilha de Santiago, David Pina mudou-se para Portugal há três anos, onde tem vivido e treinado, enfrentando não apenas as exigências do boxe, mas também as dificuldades da vida quotidiana. Em várias entrevistas, Pina mencionou os obstáculos financeiros que quase o forçaram a abandonar o desporto, sublinhando o peso de sustentar a sua família enquanto tentava manter a dedicação necessária para competir ao mais alto nível. Contudo, foi graças ao apoio incansável do seu treinador, Bruno Carvalho, do Privilégio Boxing Club em Lisboa, que Pina conseguiu continuar. Carvalho, reconhecendo o potencial de Pina, manteve-se firme ao lado do pugilista, mostrando que o apoio e a fé num atleta podem fazer a diferença entre o fracasso e a glória.

Conforme tenho partilhado convosco nos últimos tempos, a relação entre Cabo Verde e Portugal é transversal, sendo marcada por uma colaboração histórica e cultural que se reflete em várias áreas, como a educação, a formação profissional e, claro, o desporto. Portugal tem sido um parceiro constante para Cabo Verde, e a vitória de Pina é um testemunho vivo dos frutos desta cooperação. Histórias como a de David Pina ilustram que o apoio adequado no momento certo pode transformar vidas e criar verdadeiros heróis.

A medalha de Pina é, portanto, mais do que um triunfo individual; é um símbolo da resiliência do povo cabo-verdiano e da importância de uma parceria sólida entre Cabo Verde e Portugal. É um lembrete de que, com cooperação, confiança e investimento nas pessoas, tanto Cabo Verde quanto Portugal podem alcançar feitos extraordinários. A jornada de David Pina inspira não apenas os cabo-verdianos, mas também todos aqueles que acreditam no poder transformador do apoio mútuo e da perseverança.

A diáspora cabo-verdiana na Europa traduz-se em maior número do que os habitantes no arquipélago. David Pina poderia ter “escolhido” um qualquer outro país para os seus propósitos, mas foi em Portugal que lançou as suas fichas... reforçando tudo o que tenho vindo a referir, mostrando-se merecedor do apoio e confiança do seu treinador que nunca desistiu do seu evidente potencial desportivo e humano.

O sucesso de Cabo Verde e a sua evolução constante são igualmente motivo de orgulho para Portugal, evidenciando o impacto duradouro e positivo das interações entre as duas nações ao longo da história e em Cabo Verde existem muitos David Pina...

Sim, Cabo Verde está na moda e não apenas como mais uma tendência sazonal. Veio para ficar!