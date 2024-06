O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública informou em comunicado que ontem, dia 6 de junho, pelas 18h20, aquando da realização de uma operação policial conjunta e direcionada para o combate ao tráfico de estupefaciente, desenvolvida entre a Esquadra de Câmara de Lobos e a Esquadra de Investigação Criminal, ambas da Divisão Policial de Câmara de Lobos, deteve em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de estupefaciente um cidadão do sexo masculino com 26 anos, residente em Câmara de Lobos.

De acordo com a PSP, o suspeito tinha na sua posse um total de 19 doses de haxixe, cerca de 160 doses de canabinoides sintéticos denominado “Gorby Mix”, cerca 285 doses de Alpha PHP (vulgo “Bloom”), alguma quantia em numerário e vários utensílios usados no embalamento de estupefaciente.

Mais acrescenta a PSP que no decorrer da operação foi também detido um cidadão com 40 anos, residente no concelho de Câmara de Lobos, pelo crime de resistência e coação e ainda identificados outros três cidadãos por consumo de estupefaciente, tendo-lhes sido apreendidas algumas doses de “Gorby Mix”e de Alpha PHP.

O suspeito detido pelo crime de tráfico de estupefaciente, por determinação da Autoridade Judiciária competente, foi libertado e notificado para comparência em Tribunal durante o dia de hoje, sendo que o detido pelo crime de resistência e coação sobre funcionário recolheu aos quartos de detenção e será presente igualmente hoje, perante a respetiva Autoridade Judiciária.

No que diz respeito aos consumidores identificados, foram levantados os respetivos autos de contraordenação e remetidos à entidade competente, nomeadamente à Comissão de Dissuasão da Toxicodependência (CDT).

“O Comando Regional da Madeira aproveita a ocasião para alertar a população para os efeitos nefastos para a saúde que advêm da utilização de substâncias estupefacientes e/ou psicoativas sintéticas potenciadoras de graves alterações comportamentais, bem como da importância de dar conhecimento imediato às autoridades policiais sempre que existe notícia de um crime, possibilitando assim o rápido desenvolvimento de diligências que conduzam ao sucesso das investigações e identificação dos seus autores”, refere o comunicado.