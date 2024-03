PSP detém homem por crime de furto qualificado e roubo na Camacha

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública, comunica que, procedeu à detenção fora de flagrante delito no dia 17 de março de um cidadão com 55 anos, residente na freguesia da Camacha por crime de furto qualificado e roubo.

Esta detenção ocorreu na sequência de diligências de investigação conduzidas pela Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial de Machico, as quais permitiram a recolha de prova com indícios fundamentados da prática dos crimes de Furto, Furto Qualificado e Roubo, principalmente em estabelecimentos comerciais, praticados no concelho de Santa Cruz, com especial enfoque na referida freguesia da Camacha.

O cidadão agora preso, é fortemente suspeito de ser responsável em coautoria de uma série de ilícitos contra o património que causaram enorme alarme e inquietação social na referida freguesia.