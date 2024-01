Esta tarde, as previsões são de períodos de chuva, que poderão ser fortes, nas vertentes a sul e nas terras altas. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), pode ainda ocorrer trovoadas.

Amanhã, as condições climatéricas estarão mais calmas, mas, para terça-feira, as previsões são de chuva intensa e trovoada, que justificam até aviso amarelo para a costa sul da Madeira e regiões montanhosas, como informa o IPMA. Um aviso que abrange também o Porto Santo e que estará e estar em vigor entre as 3 horas e as 18 horas de terça-feira, e que, para além da precipitação alerta para o vento forte.

A apontar ainda o alerta amarelo devido à agitação marítima, que vigorará por um período de 24 horas iniciado às 6 horas de terça-feira.