Aquilo que parecia ser uma extensa coluna de fumo no último piso de um edifício localizado no Caminho de São Martinho, Funchal, fez deslocar para o local, com base nessa suspeita de incêndio, 5 viaturas e 10 homens dos Bombeiros Sapadores do Funchal, mas em vão.

Chegados ao local da ocorrência, no Edifício Várzea Park, verificaram tratar-se apenas de poeira, fruto de uma obra no soalho desse apartamento, que acabou por confundir os populares.