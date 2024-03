O caso do desaparecimento do casal de turistas franceses este fim de semana no concelho de São Vicente já está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ), apurou o JM.

Avistado pela última vez no sábado à tarde, na zona da Fajã da Areia, o casal estava de férias na Madeira juntamente com a filha, que deu o alerta do desaparecimento às autoridades.

Conforme noticiou o Jornal, na sequência do desaparecimento deste homem e desta mulher de 58 e 56 anos, respetivamente, foi desencadeada uma operação de buscas liderada pela PSP, à qual se juntou a Brigada de Busca Salvamento Socorro e Resgate em Montanha, a patrulha das esquadras do Porto Moniz e São Vicente, com a colaboração do Sanas. As buscas prosseguem na manhã desta segunda-feira.

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública pediu, ontem, a quem possa saber do paradeiro deste casal que entre em contacto com a Esquadra da PSP do Porto Moniz, através do número de telefone 291 853 361.