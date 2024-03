Passageiro ter-se-á sentido mal e atrasou voo para o Funchal

Um passageiro que estava dentro de um avião da easyJet, prestes a deslocar, ter-se-á sentido mal e tiveram de chamar as equipas de socorro do Aeroporto de Lisboa. O homem foi assistido a bordo do avião, ficou melhor e vai seguir viagem para a Madeira. O voo EJU7635 vai, no entanto, descolar com algum atraso, apurou o JM.