Operação da PSP na feira faz apreensão material contrafeito

Entre o vasto material apreendido estão 63 pares de calçado, no caso sapatilhas ostentando os logotipos de diversas marcas conceituadas e 33 itens têxteis, tendo dois indivíduos sido identificados.

A Polícia de Segurança Pública levou a efeito uma vasta operação de fiscalização no dia 4 de março, dia em que foi efetuada uma operação de fiscalização na Feira do Santo da Serra, numa operação da responsabilidade da Divisão Policial de Machico envolvendo uma cooperação entre as Esquadras Policiais de Machico e de Santa Cruz. Segundo um anota enviada á redação, a PSP revela que durante a fiscalização “foram verificadas duas bancas de venda com diverso material supostamente contrafeito, tendo sido apreendidos 63 pares de calçado, no caso sapatilhas ostentando os logotipos de diversas marcas conceituadas e 33 itens têxteis, aqui incluindo t-shirts, bem como identificados dois indivíduos” do sexo masculino com 56 e 57 anos, ambos de nacionalidade estrangeira “suspeitos pela prática deste ilícito criminal contra a propriedade industrial”.

Estima-se que foram, assim, “retirados de circulação no mercado comercial cerca de 1000 Euros em produtos contrafeitos.

O Comando Regional da Madeira informa ainda que no último ano e meio, apenas na área de jurisdição da Divisão Policial de Machico, em 3 operações diferentes foram apreendidos mais de 300 itens contrafeitos que totalizam um valor comercial a rondar 3.000 euros.