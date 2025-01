Motociclista ferido em acidente no Caniço

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz socorreram, há momentos, um motociclista que foi a única vítima de um acidente de viação que aconteceu no concelho de Santa Cruz.

De acordo com uma fonte hospitalar, o jovem, de 16 anos, ter-se-á despistado no Caminho do Livramento, no Caniço, tendo sido assistido por uma equipa de socorro dos BSSC, apoiada por uma ambulância.

A vítima queixava-se de dores traumáticas nos membros inferiores, foi socorrida e transportada para o hospital, onde permanece em observação e a receber tratamento médico no serviço de urgências.

A PSP esteve no local e está a investigar as causas do acidente.