Um homem de 41 anos ficou ferido esta tarde, por volta das 15 horas, depois de a mota que guiava ter embatido em um carro na via rápida, mais concretamente antes do túnel da Ribeira de João Gomes, no Funchal.

O motociclista apresentava sinais de uma fractura no braço e foi assistido no local por uma equipa de emergência pré-hospitalar dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM).

Seguiu, depois, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.