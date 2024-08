De acordo com o Museu da Baleia da Madeira, entidade que divulgou o momento, o animal encontrava-se a dormir no mar.

O avistamento, conforme se pode atestar por imagens, fez as delícias dos banhistas que se encontravam no local.

“O animal aproximou-se do cais e foi tocado por banhistas. A equipa do Museu interveio para criar uma área segura, explicando às pessoas a importância de não se aproximarem e minimizarem interações com o animal. O IFCN foi alertado e vigilantes da natureza estiveram no local”, informa o Museu.