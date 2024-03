Um homem diz ter sido vítima de agressão esta madrugada, no Funchal.

No relato, o indivíduo afirma ter sido agredido a soco na cabeça por elementos ligados à segurança de um espaço noturno. A vítima alega, ainda, que a agressão ocorreu pelas 04h00, altura em que abandonava o local de diversão situado no concelho do Funchal.

Na zona, esteve uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa que realizou o socorro e transporte da vítima, que apresentava ferimentos na face, até ao hospital.

A PSP tomou conta da ocorrência após a queixa apresentada pelo indivíduo.