Um homem foi visto a caminhar na via rápida, esta tarde, na zona de São Martinho, perto da obra do futuro Hospital Central e Universitário.

Conforme mostra o vídeo, que aqui partilhamos, o indivíduo circulava descontraidamente na faixa de rodagem, não tendo tido, sequer, a preocupação de procurar a segurança do rail.

De acordo com o mais recente balanço da Via Litoral, mediado entre o dia 5 e o dia 11 deste mês, foram detetadas quatro pessoas circulando a pé, que foram advertidas para saírem da via.