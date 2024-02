Mãe e filha ficaram feridas esta tarde, após se terem envolvido em várias agressões, verbais e físicas, uma cena que foi presenciada por outros elementos da família.

A situação ocorreu no Bairro dos Viveiros, no Funchal, onde compareceram várias viaturas da polícia e ainda duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM). No local, gerou-se um forte aparato policial e de socorro, com vizinhos e outros populares a assistirem a tudo.

Uma fonte hospitalar garantiu ao JM que as duas mulheres ficaram feridas, ambas com algumas escoriações, depois de uma valente discussão verbal que acabou com agressões, principalmente desferidas pela filha contra a sua progenitora. As duas estavam a ser vistas por equipas médicas do serviço de urgências do hospital Dr. Nélio Mendonça: