Despiste de mota complica trânsito na via rápida na zona do Caniço

Esta sexta-feira começou com congestionamento na via rápida no Caniço de Baixo, no sentido Santa Cruz-Funchal.

Isto porque, logo pela manhã, um motociclista, cuja idade não foi possível apurar, despistou-se na subida para o Caniço.

Para esta ocorrência foram acionados os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que acorreram ao local com uma ambulância.

O acidentado queixa-se de dores na zona lombar e numa das pernas, não, ao que tudo indica, não apresenta ferimentos de maior gravidade.

Ainda assim, deverá ser transportado para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Certo é que o sucedido está a condicionar a circulação automóvel neste troço. As filas de trânsito prolongam-se já por vários quilómetros.