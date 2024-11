Deslizamentos de terra fechou parcialmente localidade no Curral das Freiras

A freguesia do Curral das Freiras voltou a ser atingida por condições meteorológicas adversas nas últimas noites, com chuvas que agravaram a instabilidade das encostas já fragilizadas pelos recentes incêndios.

Na madrugada de hoje, o JM apurou que ocorreram deslizamentos de materiais acumulados nas montanhas, arrastando terra e pedras para várias estradas e para uma linha de água de um pequeno ribeiro, isto na terra Chã de Cima.

A localidade da Terra Chã esteve parcialmente isolada no que diz respeito à circulação automóvel, embora o acesso pedonal permanecesse possível.

Os trabalhos de limpeza e mitigação decorrem no terreno, com o apoio de técnicos da autarquia e de bombeiros do destacamento do Curral das Freiras. Os bombeiros mantêm-se preparados para proceder à evacuação de residentes caso a situação se agrave.

No sítio do Lombo Chão, registou-se uma pequena derrocada de pedras, terra e madeira, mas sem interrupção total das vias.

A operação de limpeza das estradas está em curso e é coordenada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Câmara de Lobos. As autoridades apelam à prudência dos automobilistas que circulem na região.