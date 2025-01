Cruz Vermelha realizou 402 operações de socorro em dezembro

A estrutura Local de Emergência da CVP realizou 402 operações de socorro, das quais 240 estiveram relacionadas com o Serviço de Emergência Pré-Hospitalar, anunciou esta tarde a Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Madeira.

No balanço mensal das operações de socorro realizadas durante o mês de dezembro de 2024, a instituição refere que esteve em 126 operações de socorro relacionadas com doenças/doenças súbitas, seguindo-se casos como traumatismos/quedas (36), acidentes ou despistes rodoviários (4) intoxicações (3), agressões/violência doméstica (5) e “outras situações (47).

Adicionalmente, revela a nota da CVP, foram realizadas 15 operações de transporte urgente de doentes entre unidades de saúde e 4 operações de evacuação médica aérea entre o Porto Santo e a Madeira.

Todas estas operações foram coordenadas “pelas 9 equipas pré-hospitalares da Estrutura de Emergência Local da CVP, com o suporte das entidades de segurança e proteção civil, sob coordenação do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira (SRPC), através do Comando Regional de Operações de Socorro (CROS)”.