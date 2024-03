Colisão no Livramento deixa motociclista ferido

Uma colisão rodoviária há pouco no cruzamento do Livramento, no Funchal, acabou por fazer um ferido.

Segundo uma testemunha ocular, o ferido é o condutor de uma motorizada, veículo que se envolveu numa colisão com um veículo de passageiros.

Para o local já foram ativados os meios de socorro, a cargo dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM). Após ser socorrido, o homem será transportado para o hospital, onde irá receber tratamentos médicos.