Bombeiros em missão de resgate a cidadã na vereda dos Balcões

Uma equipa de resgate e socorro em montanha, apoiada por uma ambulância e um veículo de resgate, dos Bombeiros Voluntários de Santana (BVS), está a realizar uma operação de busca, socorro e resgate num trilho do concelho de Santana.

Segundo apurou o JM, trata-se de uma mulher, alegadamente uma cidadã local, que não tem capacidade de mobilidade e que esteve com comportamento e atitudes fora do habitual.

No local, estão veículos dos BVS, numa altura em que a vítima que ficou retida no trilho, no concelho de Santana, há já algumas horas.

Segundo Paulo Leme, comandante dos BVS, a equipa de socorro vai transportar a vítima até à estrada, vai avaliar a situação clínica e depois decidirá se faz o transporte ou não para o hospital. Por agora, revela, o importante é resgatar a vítima em segurança.