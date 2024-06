Acidente esta madrugada na Via Rápida fez dois feridos

Um acidente rodoviário na Via Rápida, entre a Quinta Grande e o Campanário, no sentido Oeste-Este, resultou em dois feridos, apurou o JM. O acidente, que aconteceu durante a última madrugada, ocorreu no interior de um dos túneis entre a Quinta Grande e o Campanário.

Segundo uma fonte dos bombeiros, duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos estiveram no local, apoiadas por seis operacionais. Após realizado o socorro, as duas vítimas foram transportadas para o serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A PSP tomou conta do acidente.