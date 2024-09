Um acidente ocorrido na tarde desta sexta-feira condiciona a via rápida no sentido Caniço - Funchal, junto à saída do Nico’s Burger, no Caniço.

Três viaturas envolvidas na ocorrência, que, ao que tudo indica, não resultou em feridos.

Isto enquanto as equipas de assistência da Via Litoral tentam desimpedir o espaço rodoviário junto à entrada da VR no caniço de Baixo, mesmo ao lado do espaço comercial dos Nico´s Burguer.

Segundo apurou o JM, não existem feridos a lamentar. Ainda segundo uma testemunha ocular, confirma que não existem feridos, mas os danos materiais nas viaturas são elevados.

No local, uma viatura da PSP e uma da Via Litoral estão a tentar resolver o acidente, de forma a normalizar a circulação.

O trânsito continua muito condicionado.