Acidente entre moto e carro junto ao ‘Plaza’ provocou dois feridos

Uma colisão rodoviária junto ao centro Comercial ‘Plaza’, no Funchal, fez dois feridos e criou muito aparato de meios de socorro e policiais no local. O acidente ocorreu há poucos minutos.

Segundo uma testemunha ocular, uma motorizada e um veículo ligeiro de passageiros não evitaram uma colisão, ficando duas pessoas feridas. A informação já foi confirmada ao JM pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Neste momento, decorre a operação de socorro a cargo dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que estão no local com duas ambulâncias e uma viatura de apoio. Ainda segundo apurou o JM, a motorizada terá tido um princípio de incêndio. A PSP está no local.