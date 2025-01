Celso Heliodoro Lopes de Caires

Sua esposa Susana Caires, seus filhos Celso Caires e Luana Caires, sua mãe Celina Caires, seus amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho do Monte, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado, 04/01/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 11:30 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia amanhã, Domingo, 05/01/2025, pelas 10:15 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Celina Caires, gerente da firma “A Picotim” nas Arcadas São Francisco, cumpre o doloroso dever de participar aos seus clientes e amigos o falecimento do seu filho, sócio gerente, Celso Caires, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 12:30 horas, na capela do cemitério de São Martinho.

Meu querido filho, foste o exemplo perfeito de tudo que fiz correto na minha vida

Até um dia... Descansa em paz

Teresa Freitas e Duarte Inácio, gerentes das empresas “A Montra” e “Asadelta”, seus filhos Ana Luísa Freitas e Duarte Miguel Freitas e nora Joana Freitas, manifestam o seu profundo pesar pela perda do seu grande amigo e compadre Celso Caires.

Os sinceros pêsames à família neste momento inesperado e irreparável de grande dor e saudade.

Celso Caires, a tua memória viverá eternamente nos nossos corações.

O Centro Comercial das Arcadas São Francisco vem, com grande pesar, expressar as sinceras condolências à sua linda família e amigos, neste momento de tristeza pelo falecimento do nosso amigo e lojista Celso Caires. Agradecemos a enorme dedicação que deu ao nosso centro comercial, na certeza...