Sua esposa, filha, genro, irmãs, irmão, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, primas, primos, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo António Moniz, natural de Santa Maria Maior, residente que foi na freguesia de São Pedro, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, domingo, dia 08 de setembro, saindo das instalações agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel, 1- Funchal) pelas 12.00h em direção à capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13.00h, prosseguindo para inumação em jazigo no referido cemitério.

A gerência e colaboradores da agência funerária GRANDE HOMENAGEM lamentam profundamente o falecimento do pai da sua colaboradora Cátia Moniz e sogro do sócio Élvio Ramos. Votos de superação e que alma do Sr António descanse em paz.

A gerência e colaboradores da empresa FREITAS & CAIRES, LDA lamentam profundamente o falecimento do seu funcionário e amigo António Moniz e expressam publicamente a sua solidariedade e amizade à esposa, filha e demais familiares. Um abraço de amizade à família de um grande Homem.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e perda e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Funchal, 8 de setembro de 2024.