Ana Maria Camacho Correia de Aguiar

Seu marido, filhas, filho, genros, nora, netos, sobrinho e demais família participam que será celebrada uma missa por intenção da sua alma, hoje, pelas 15.00 horas na igreja do Colégio, Funchal, por passar neste dia o 10.º aniversário do seu falecimento, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar nesta celebração eucarística.

As pessoas especiais que partem da nossa vida,Nunca nos deixam por completo.A Mãe foi um Anjo que abrilhantou nossas vidas e brilhará sempre em nossas memórias.

Funchal, 7 de dezembro 2024.