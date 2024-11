A edição deste ano da Web Summit em Lisboa regista um “recorde” de 71.528 participantes de 153 países, divulgou hoje a organização daquela que é considerada uma das maiores cimeiras tecnológicas.

De acordo com os dados atualizados, são 3.050 empresas a expor num “salão lotado”, com 1.066 investidores, e 953 oradores e 2.005 media.

Mais de 44% das ‘startups’ são fundadas por mulheres, “o maior de sempre”, tal como anunciado na noite de abertura pelo presidente executivo (CEO) e fundador da Web Summit, Paddy Cosgrave.

“As mulheres representam 42% dos participantes e 37% dos oradores”, refere a organização.

Na edição deste ano, estão presentes 62 delegações, representando 36 países, com maior representação da Alemanha e Brasil, e 45 parceiros comunitários, incluindo Djassi Africa, the Aga Khan Foundation e o National Organization for Women.

Por exemplo, Djassi Africa está a organizar um encontro AfroTech para conectar fundadores, líderes e investidores africanos, e The Lisbon Project um encontro para empreendedores imigrantes em Portugal na Web Summit.

Entre as 3.050 empresas expositoras, a inteligência artificial (IA) surge como a indústria mais representada, com um aumento de 16% da presença.

A cimeira recebe 1.066 investidores – contra 906 em 2023 – de 58 países, com um total de 14,7 biliões de dólares de ativos sob gestão (AUM), de acordo com o PitchBook, desde fundos soberanos como o Qatar Investment Fund, Oman Investment Fund e Mubadala Investment Company, como bem como ‘ventures capital’ [capital de risco], incluindo Khosla Ventures, B Capital, 500 Global, Northzone e Seven Seven Six.

A edição deste ano, que decorre no Parque das Nações, termina na quinta-feira.