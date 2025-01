A Unidade Local de Saúde (ULS) de Santa Maria realizou na segunda-feira a primeira cirurgia robótica da sua história, no serviço de Urologia, envolvendo um doente oncológico, anunciou hoje o hospital.

A ULS de Santa Maria explica, em comunicado, que se tratou de uma prostectomia radical (remoção da próstata) num doente oncológico, um procedimento que o recurso ao robô cirúrgico permite fazer com melhor visão, mais agilidade técnica, e uma recuperação mais rápida para o doente.

“É mais uma arma importante, um valor acrescentado na agilização do tratamento destes doentes, que vem permitir altas mais precoces, além de nos mantermos atualizados com o que é considerado o estado da arte”, refere o diretor do Serviço de Urologia, José Palma das Reis, que chefiou a equipa, citado no comunicado.

A equipa multidisciplinar responsável pela cirurgia envolveu, além de cirurgiões, anestesistas, enfermeiros e técnicos auxiliares de saúde.

Além do alargamento a outras doenças na área da Urologia, como neoplasias da bexiga, o Programa de Cirurgia Robótica prevê a integração de outras especialidades da ULS Santa Maria, como a Cirurgia Geral, a Ginecologia ou a Cirurgia Torácica, refere a nota.

A ULS de Santa Maria concluiu em 2024 o processo internacional para aquisição do seu primeiro robô cirúrgico e o plano estratégico de inovação tecnológica prevê ainda a compra de um segundo robô.