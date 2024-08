A chave do Euromilhões desta terça-feira não contemplou nenhum apostador com o primeiro prémio, fazendo com que no próximo sorteio, já na sexta-feira, estejam em jogo 119 milhões de euros.

Também não houve atribuição do segundo prémio, sendo que há, no entanto, um terceiro prémio a caminho de Portugal. Ainda assim, e de acordo com os Jogos Santa Casa, há mais quatro apostadores - no estrangeiro - que acertaram na combinação de cinco números e conquistaram também o terceiro prémio, no valor de 160.042,02 euros.

A chave vencedora do sorteio de hoje é composta pelos números 1 - 8 - 11 - 42 - 47 e pelas estrelas 4 e 11.