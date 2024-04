Prosseguem buscas para encontrar desaparecidos do naufrágio perto de Troia

As buscas para encontrar os dois desaparecidos no naufrágio de um barco no domingo perto de Troia, Grândola, foram retomadas às 07:30 de hoje, pelo quinto dia consecutivo, segundo fonte da Autoridade Marítima Portuguesa (AMN)e Marinha Portuguesa.

A mesma fonte adiantou que a AMN irá efetuar buscas numa vasta área que vai desde a barra de Setúbal até ao cabo de Sines, incluindo o estuário do Sado, com dispositivo por mar (lancha) e terra (veículo 4x4), adequado a área de buscas.

As operações de busca de duas das cinco pessoas que seguiam a bordo da embarcação, que se afundou a cerca de milha e meia (aproximadamente três quilómetros) de Troia, foram interrompidas ao final da tarde de segunda-feira e retomadas hoje às 07:30.

O naufrágio da embarcação, na qual seguiam cinco pessoas – quatro homens e um rapaz - terá acontecido por volta das 07:00 de domingo, a cerca de uma milha e meia (aproximadamente três quilómetros) de Troia, mas a Polícia Marítima só recebeu o alerta às 10:05.

O timoneiro e proprietário da embarcação de pesca, um homem de 62 anos, foi resgatado com vida do mar, por outro barco que passou na zona, e, no domingo, foram localizados e retirados os corpos do rapaz, cujo pai, com cerca de 45 anos, ainda está desaparecido, e de um adulto, de 23 anos, cujo irmão, de 21, é o outro desaparecido.

O capitão do Porto de Setúbal e comandante-local da Polícia Marítima, Serrano Augusto, disse no domingo que o timoneiro foi surpreendido por um golpe de mar e, apesar das manobras efetuadas, a embarcação virou-se e acabou por afundar.