A Polícia Judiciária (PJ) já se encontra a investigar a morte de dois homens e uma mulher na sequência de um tiroteio ocorrido hoje em Lisboa, tendo já recolhido vários testemunhos no local, disse à Lusa fonte do organismo.

A fonte da PJ adiantou à Lusa que o crime ocorreu numa barbearia, com os suspeitos a matarem as três vítimas com recurso a arma de fogo e que as equipas da Judiciária no local já tinham recolhido “vários testemunhos”, que estavam agora a conferir.

Três pessoas morreram hoje na sequência de um tiroteio, tendo os suspeitos dos disparos fugido em direção à estação de Santa Apolónia, disse à agência Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Segundo a mesma fonte, pelas 13:25 a PSP recebeu a informação de que haveria disparos na Rua Henrique Barrilaro Ruas e acionou meios para irem ao local.

“Quando chegámos, verificámos três indivíduos baleados sem sinais vitais”, afirmou.

A fonte disse ainda que “três suspeitos, possivelmente os autores dos disparos, se colocaram em fuga” em direção à estação de Santa Apolónia.

A PSP não soube precisar se as vítimas tinham alguma relação entre elas ou se se tratou de disparos aleatórios.

Foram acionados meios de socorro e policiais para o local, acrescentou.