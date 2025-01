O Ministério Público (MP) deduziu acusação contra um homem suspeito de ter tentado matar a tiro a ex-companheira em julho de 2024, em Águeda, no distrito de Aveiro, informou a Procuradoria-Geral Regional do Porto (PGRP).

Segundo uma nota publicada na sua página na Internet, no domingo, a PGRP refere que o arguido, que se encontra em prisão preventiva, está acusado dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada, violência doméstica e detenção de arma proibida.

Os factos criminosos, de acordo com a Procuradoria, ocorreram depois do fim do relacionamento amoroso com a vítima e quando o arguido visitava o filho menor na residência da progenitora em Águeda, no dia 19 de julho de 2024.

De acordo com a investigação, o arguido dirigiu-se à residência da vítima munido com uma arma e, uma vez no interior, efetuou dois disparos na direção da mesma.

A acusação, datada de 15 de janeiro, refere que, pelo menos, um dos disparos foi efetuado na direção da cabeça da vítima, vindo a atingi-la na região inframandibular.

A mulher foi transportada pelo ex-companheiro para o Hospital de Aveiro, depois de ter sido auxiliada por um militar da GNR fora de serviço, que viu o casal no interior de uma viatura parada na via pública, em Travassô, no concelho de Águeda.

O militar acabou por se aperceber que a mulher tinha sangue e que tinha sido vítima de um disparo de arma de fogo no pescoço, tendo ligado para o número de emergência 112, mas o casal não quis esperar pelo socorro e acabou por se deslocar no seu próprio carro para o Hospital de Aveiro, onde a vítima foi assistida.

A vítima acabou por ser transferida no mesmo dia para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

O MP considerou ainda indiciado que o arguido, no período compreendido entre os dias 11 e 19 de julho de 2024, “injuriou e ameaçou a vítima, desferiu-lhe duas bofetadas e cuspiu-lhe igualmente na face”, tendo requerido o arbitramento de uma indemnização à vítima.