À semelhança de anos anteriores, a ANGEL – Associação Síndrome de Angelman Portugal voltou a aderir, neste dia internacional da doença, à iniciativa internacional ‘Light It Blue’, protagonizada por mais de 50 organizações mundiais dedicadas à Síndrome de Angelman. Por todo o mundo, estruturas, monumentos, edifícios icónicos iluminam-se de azul numa demonstração pública de apoio às pessoas com Síndrome de Angelman e aos seus familiares e como modo de consciencializar para esta condição genética rara.

Na Região Autónoma da Madeira existem três casos identificados (Funchal-2; Machico-1) e associaram-se às comemorações quatro municipios da RAM: Ribeira Brava; Câmara de Lobos, Funchal e Machico. O edifício da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, a fachada principal dos Paços do concelho do Funchal, o edifício da Autarquia de Machico, assim como o edifício do Município da Ribeira Brava vestem-se, hoje, de azul. Em todo o país, são 20 as autarquias ou localidades que se associam.

A Síndrome de Angelman é uma condição genética rara que se caracteriza num atraso grave do desenvolvimento psicomotor, a ausência total de linguagem verbal, dificuldades grosseiras na marcha e coordenação motora (ataxia), epilepsia, agitação permanente/hiperatividade e perturbações do sono. Em Portugal, a Angel já identificou cerca de 80 casos mas admite que, estatisticamente, o número deverá ascender a 500.