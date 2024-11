A Força Aérea esteve fortemente empenhada em missões de apoio à população nos últimos dois dias. Entre domingo e ontem, 3 e 4 de novembro, a Força Aérea foi chamada a socorrer por dez vezes, realizando o transporte urgente de nove doentes, além de uma missão de transporte de órgãos para transplante. As missões decorreram por todo o território nacional, com mais incidência no Arquipélago dos Açores.

No domingo, um avião Falcon 50 descolou logo pelas 00h00 do Aeródromo de Trânsito N.º 1, na Portela, com destino ao Arquipélago dos Açores, de onde embarcou um idoso de 78 anos por forma a ser transportado para uma unidade hospitalar do Continente, numa missão que durou seis horas. O domingo seria ainda marcado por mais três missões de transporte de doentes, duas decorreram entre ilhas do Arquipélago dos Açores – um homem de 61 anos e uma mulher de 60 anos transportados num avião C-295M e num helicóptero EH-101 Merlin, respetivamente – e uma outra no Arquipélago da Madeira – um homem de 40 anos transportado num avião C-295M. Ainda o dia não tinha acabado quando, pelas 21h45, o Falcon 50 voltou aos céus para realizar uma missão múltipla de transporte de três órgãos para transplante.

Ontem, a Força Aérea continuou a responder às necessidades urgentes da população, tendo realizado cinco missões de transporte de cinco doentes. No Arquipélago dos Açores, o avião C-295M descolou três vezes durante o dia para realizar o transporte urgente de uma grávida de 22 semanas, uma mulher de 60 anos e um homem de 67 anos. Ao final do dia, o Falcon 50 foi igualmente ativado para viajar até aos Açores, garantindo o transporte de uma mulher de 55 anos para o Continente. O dia terminou com o transporte médico de uma mulher de 75 anos, realizado num avião C-295M entre o Porto Santo e a Madeira.

Para além de todo o tempo necessário para a preparação das diversas missões, a Força Aérea realizou, nas dez missões de transporte, mais de 38 horas de voo, tendo sido empenhadas três distintas esquadras: a Esquadra 502 equipada com o avião C-295M e sediada na Base Aérea N.º 6 (BA6), no Montijo, mas com destacamentos permanentes nos Açores e na Madeira; a Esquadra 504, equipada com o avião Falcon 50 e sediada na BA6 mas em destacamento permanente no Aeródromo de Trânsito N.º 1, na Portela; e Esquadra 752, equipada com o helicóptero EH-101 Merlin e sediada na Base Aérea N.º 4, ilha Terceira, Açores.