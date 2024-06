Europeias: “Tudo aponta que PSD e CDS-PP terão mais votos juntos” do que em 2019 separados, diz Nuno Melo

O líder do CDS-PP afirmou hoje que “tudo aponta” para que PSD e o CDS-PP tenham hoje mais votos e maior percentagem coligados do que em 2019, mas admitiu que será “uma noite longa” para determinar o vencedor.

Numa primeira reação da AD às projeções, que apontam para um empate técnico com o PS, Nuno Melo fez questão de salientar a descida dos “extremismos e populismos”, numa referência implícita ao Chega.

“O que significa que ser muleta do PS em Portugal não compensa”, afirmou, numa declaração com muitos aplausos no hotel onde a AD está a acompanhar os resultados eleitorais.