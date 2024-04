O antigo Presidente da República Aníbal Cavaco Silva pediu hoje que se deixe o atual executivo minoritário PSD/CDS governar e se analise posteriormente o que este fez em comparação com as promessas da campanha eleitoral.

O antigo chefe de Estado e ex-líder do PSD falava aos jornalistas à margem da apresentação do livro do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, intitulado “Liderar com as pessoas”, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Interrogado sobre se o atual governo pode beneficiar da leitura do livro, Cavaco Silva respondeu: “Eu já disse noutra ocasião que não fazia comentários sobre um governo que está apenas há seis dias, desde o passado sábado, em plenitude de funções”.

“Deixem-no governar. Depois analisem e julguem. Depois vejam aquilo que ele fez em comparação com as promessas feitas na campanha eleitoral e em relação ao comportamento da oposição”, defendeu.

Cavaco Silva foi ainda questionado sobre como vê o recente posicionamento do anterior primeiro-ministro social-democrata Pedro Passos Coelho.

“Sobre o doutor Passos Coelho, eu escrevi em detalhe nas minhas memórias o contributo decisivo que ele deu como primeiro-ministro para retirar Portugal da bancarrota, que tinha sido colocado nessa posição por um governo socialista. Em relação a tudo o resto, eu não li livros, eu não ouvi o que foi dito, e não é o meu hábito fazer comentários apenas com base nos títulos da comunicação social”, respondeu.