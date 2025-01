A Câmara de Aveiro vai avançar com a construção do novo edifício do arquivo municipal para reunir todo o espólio, que durante anos foi “tratado quase como lixo”, num investimento de cerca de 8,5 milhões de euros, foi hoje anunciado.

“Temos o projeto em curso com o objetivo de até final do primeiro semestre deste ano lançarmos o concurso público da obra”, disse o presidente da Câmara de Aveiro, durante a apresentação do projeto que irá nascer no espaço do antigo Colégio Dr.º Alberto Souto, em Aradas.

Ribau Esteves explicou ainda que o novo edifício, designado de “Casa de Memória”, vai reunir todo o espólio da autarquia, incluindo fundos diversos da Câmara, onde se integra a Imagoteca, o Museu de Aveiro/Santa Joana e o Teatro Aveirense, o banco do azulejo e reservas de museus, que se encontra disperso por vários locais.

O autarca criticou ainda a “forma inacreditavelmente desajeitada”, como o anterior executivo tratou o arquivo municipal, que “estava completamente ao monte, tratado quase como lixo, disperso por uma série de edifícios municipais, desde o estádio, o parque de feiras, as instalações dos serviços municipalizados, e sem cadastro”.

Todo o material em reserva, segundo Ribau Esteves, vai passar a estar disponível para poder ser consultado por investigadores ou meros curiosos.

“Vamos ter um edifício para guardar, cuidar e partilhar, porque a lógica do edifício não é uma lógica tradicional de guarda, é uma lógica de espaço aberto, de edifício cultural”, afirmou.

A “Casa de Memória” faz parte do Quarteirão de Artes e Cultura de Aveiro, no âmbito do projeto de reconversão do antigo colégio dr.º Alberto Souto – Creative Change Academy, em Aradas, que se encontra na fase de estudo prévio e que representa um investimento global de 16 milhões de euros.

A maior parte deste valor vai para a “Casa de Memória”, que está orçada em cerca de 8,5 milhões de euros. Na mesma zona irá ainda surgir um espaço de criação, que inclui uma “Black box”, uma residência artística e um espaço de trabalho e criação, num investimento de seis milhões de euros, ficando os restantes 1,5 milhões de euros para os arranjos exteriores.

Na mesma ocasião, foi assinado o acordo de adesão do município de Aveiro à Rede Portuguesa de Arquivos que irá permitir alcançar, por esta via, maior visibilidade e contribuindo para uma maior difusão do património arquivístico do concelho.

“A rede tem um conjunto vasto de vantagens, partilha de informação, entrada em redes europeias, a que a nossa direção-geral já está integrada, para partilhas de documentação, de boas práticas”, realçou o autarca.

A decisão de integração nesta Rede teve em conta as funções atribuídas ao Arquivo Municipal de Aveiro, com competências e instrumentos que lhe permitem conservar, organizar, descrever arquivisticamente e disponibilizar toda a documentação que lhe é confiada, bem como o investimento que a autarquia tem realizado na informatização e digitalização da documentação do Arquivo Municipal.