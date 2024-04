As buscas para encontrar o jovem que desapareceu no domingo no mar da praia da Costa Nova, em Ílhavo, no distrito de Aveiro, prosseguem hoje, mas apenas por terra, informou fonte da Capitania do Porto de Aveiro.

Em declarações à Lusa, o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Conceição Dias, disse que as buscas por terra foram retomadas às 08:00.

O mesmo responsável referiu ainda que as buscas no mar ainda não começaram, porque as condições meteorológicas não o permitem.

“Assim que o tempo descobrir e houver condições de segurança, iremos também empenhar os meios náuticos”, disse o comandante.

As buscas por terra decorrem entre a barra do porto de Aveiro e Mira e contam com a participação da Polícia Marítima, Bombeiros e Serviços Municipais de Proteção Civil.

O jovem, de 19 anos, de nacionalidade brasileira, desapareceu no mar no domingo, após alegadamente ter ido a banhos e ter sido arrastado pela forte corrente que se fazia sentir, na praia da Costa Nova, no concelho de Ílhavo.

Na altura, o jovem encontrava-se acompanhado por um amigo de 15 anos que conseguiu sair da água pelos próprios meios.

Após o alerta para o desaparecimento, pelas 14:27, foram iniciadas buscas por mar e por terra, com meios da Estações Salva-vidas de Aveiro, dos Bombeiros de Ílhavo e de Vagos, da Polícia Marítima e do Serviço Municipal de Proteção Civil de Ílhavo. Para o local, deslocou-se ainda uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.